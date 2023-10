Tras muerte de perrita, reiteran llamado a prohibir pirotecnia

Ante la reciente muerte de "Güera", una perrita que escapó asustada por los cohetes y fue encontrada atropellada, protectores y rescatistas de animales hicieron un llamado a las autoridades religiosas y civiles para que se ponga un alto de manera definitiva a la pirotecnia.

Explicaron que el pasado viernes "Güera", de nueve años y quien había sido rescatada de situación de calle, se escapó debido a los cohetes que estuvieron lanzando por alguna celebración religiosa. Comentaron que su familia la buscó por horas, pero no la pudieron localizar, pero el sábado la hallaron sin vida y con señales de haber sido atropellada.

Los animalistas lamentaron el fallecimiento de este lomito y que la sociedad no entienda que la mejor religión es ser buena persona y que los santos no quieren cohetes que no oyen. Recordaron que incluso éstos han provocado desgracias humanas y una ciudadana comentó también que uno de esos explosivos estuvo a punto de caer en la carriola de su bebé. headtopics.com

Señalaron que el tronar muchos cohetes no les dará a los feligreses más indulgencia, sino las obras de caridad, por lo que se requiere hacer más conciencia y entender que los usos y costumbres no están por encima de los derechos de los demás.Por peregrinaciones, habrá cierres en el centro de Xalapa desde este lunes

