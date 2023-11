Tras discusión, asesinan de un tiro a un hombre en Tlaquepaque

“El masculino afectado tiene aproximadamente 25 a 30 años ya se está trabajando en el lugar sobre los datos que nos están proporcionando, sobre la vía pública de momento no se han localizado ninguno (casquillo) ya tenemos resguardado lugar para el arribo del personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses uno nada más”, detalló el oficial.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MILENIO: Viven estudiantes regios la tradición del altar de muertosEstudiantes de una primaria y de un kínder de San Nicolás y San Pedro, apoyados por sus padres y maestros, elaboraron la ofrenda

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

RECORD_MEXICO: Tri Femenil vence a Argentina y peleará por el oro en los Juegos PanamericanosEl equipo de Pedro López se instaló en la Final del certamen con marca perfecta

Fuente: record_mexico | Leer más ⮕

TUDNMEX: Pedro López quiere el oro para la Selección Mexicana Femenil y así “olvidar las heridas”El técnico Pedro López quiere a 18 jugadoras implicadas para la Final de Panamericanos, Lizbeth Ovalle afirmó que van por el oro.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: Pedro Rodríguez Villegas inaugura Paso Elevado El Campanario en Atizapán de ZaragozaPara su construcción se colocaron 8 zapatas, 39 pilas de concreto, 8 columnas circulares y 56 trabes tipo AASHTO, además de 1,040 metros de parapeto

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

RECORD_MEXICO: México Femenil venció a Argentina y disputará oro ante Chile en PanamericanosEl equipo de Pedro López se instaló en la Final del certamen con marca perfecta

Fuente: record_mexico | Leer más ⮕

MILENIO: Pedro Muñoz deja de ser técnico del Calor de Gómez PalacioLa directiva del conjunto lagunero tomó la decisión luego que se ligara la sexta derrota en la temporada.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕