Tras 48 horas del paso de Otis, gobernadora Evelyn Salgado recorre Acapulco

Después de más de 48 horas de que Otis impactara Acapulco, Guerrero, en categoría 5, la gobernadora de ese estado, Evelyn Salgado, recorrió el puerto de Acapulco y publicó un reporte desde la Zona Diamante como avance de las obras de recuperación tras el fenómeno que dejó, según cifras oficiales preliminares, al menos 27 muertos y cuatro personas desaparecidas.

¿Dónde ha estado la gobernadora?El 25 de octubre surgieron cuestionamientos de algunos medios locales y periodistas en el sentido de que durante el paso de Otis, Evelyn Salgado no se encontraba en el estado y que habían pasado ya 19 horas y no se le había visto por ningún lado.“Trasciende que la gobernadora Evelyn Salgado no estaba en Guerrero al momento del impacto de #Otis Nadie la ha visto en la zona devastada.

