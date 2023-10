Trabajadores que NO recibirán aguinaldo en México

El aguinaldo es un derecho laboral que está estipulado en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT); es un pago anual que corresponde a 15 días de salario y que te lo deben de entregar antes de cada 20 de diciembre, no importa si no has cumplido un año en tu trabajo, la cantidad que te deberá ser otorgada será proporcional al tiempo que llevas laborando en la empresa.

El aguinaldo es un pago que ayuda a sobrellevar los gastos que aparecen en diciembre, salir de deudas o ahorrarlo para otra ocasión pero sí es de gran utilidad para los trabajadores mexicanos y por eso es importante saber quiénes NO contarán con este dinero.

