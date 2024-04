Trabajadores humanitarios mueren en bombardeo en la Franja de Gaza

“Esta esa una tragedia. Los trabajadores de ayuda humanitaria y los civiles nunca deberían ser un blanco. Nunca”, dijo la portavoz de World Central Kitchen, Linda Roth, en un comunicado. La ONG, que anunció la suspensión de sus operaciones en la Franja, señaló que entre los fallecidos había ciudadanos de Australia, Polonia, Reino Unido, una persona con doble ciudadanía estadounidense y canadiense, así como un conductor palestino.

Inicialmente el Ejército israelí no asumió la responsabilidad del ataque, pero horas después el propio primer ministro Benjamín Netanyahu admitió que los trabajadores humanitarios murieron en un bombardeo israelí 'no intencional'. 'Lastimosamente ayer (lunes), se produjo un trágico incidente, nuestras fuerzas golpearon de forma no intencional a inocentes en la Franja de Gaza. Esto sucede en una guerra (.

