Tormenta tropical 'Pilar' y frente frío 8 generarán lluvias torrenciales en dos estados

Trayectoria de la tormenta tropical PilarEl pronóstico indica que la tormenta tropical Pilar continuará desplazándose hacia el oeste, alejándose de las costas mexicanas en los próximos días, manteniéndose como tormenta tropical.

VANGUARDIAMX: ‘Pilar’ evolucionaría a huracán frente a costas de Guerrero: SMNNo obstante, enfatizó, habrá que esperar un periodo de 72 horas “para dar un pronóstico más certero”, ya que el movimiento del fenómeno es “errático”

PERIODICOCORREO: Clima en Guanajuato: Halloween lluvioso y frío por Frente Frío 8 y Tormenta Tropical PilarLa masa de aire ártico provocará bancos de niebla y un ambiente frío durante la mañana y noche en gran parte de México; así será el clima en Guanajuato

ALCALORPOLITICO: “Norte” y tormenta Pilar descargarían lluvias torrenciales en el sureste del PaísLa interacción del Frente Frío 8 y la tormenta tropical Pilar en el litoral del Pacífico descargarían lluvias de entre 400 a 600 litros por metro cuadrado en Veracruz en los próximos 3 días, advirtió...

ARISTEGUIONLINE: Tormenta tropical Pilar se fortalece; provocará lluvias en algunos estadosConagua alertó que el ciclón interactúa con el Frente Frío 8, por lo que también se espera un descenso en la temperatura.

EL_UNIVERSAL_MX: Tormenta tropical 'Pilar': Se esperan fuertes lluvias en Chiapas y OaxacaActualmente se ubica frente a las costas de El Salvador

