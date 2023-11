Tommy Hilfiger y sus probadores virtuales en sus tiendas

Las proyecciones para esta industria son más que grandes, con un floreciente número de fabricantes y usuarios, especialmente en China y Estados Unidos, por lo que se estima un valor de mercado estimado para 2024 superiores a los 12 mil millones de dólares estadounidenses.

De acuerdo a la marca, para lograr esta experiencia se asociaron con Zero10, que es una compañía enfocada en soluciones de realidad aumentada para marcas del mundo de la moda. Explicaron que estos trovadores estarán en varias tiendas de Tommy Hilfiger, que permite a los clientes probar una selección de la colección de 28 piezas digitalmente.

Pero por el momento esta tecnología patentada del fabricante, el AR Mirror estará disponible inicialmente en tres tiendas seleccionadas como London Regent Street hasta el 16 de abril, Berlín Kurfürstendamm del 23 al 16 de abril y Milán Piazza Guglielmo Oberdan del 25 de marzo al 16 de abril.

