Tom Brady: Aunque no seas el mejor, si estás dispuesto a esforzarte, llegará una oportunidad

Tom Brady es considerado el mejor mariscal de campo en la historia de la NFL y muchos lo colocan como uno de los atletas más grandes en la historia del deporte, pero a diferencia de lo que se pudiera pensar, al iniciar su carrera no era un súper dotado físicamente como Usain Bold y Michael Phelps, y no tenía un talento natural como Roger Federer o Michael Jordan, entonces ¿qué hay detrás su éxito?La ex estrella de los Patriotas de Nueva Inglaterra...

“El esfuerzo debe de ser máximo, tienes que estar dispuesto a darlo todo, y eso aplica en cada aspecto de la vida, para personas que quieren emprender un negocio, si quieres mejorar en tu trabajo, a nivel personal, y es importante decir que aunque no seas el mejor, o no tengas mucho talento, no está mal, lo malo sería renunciar, porque sí estás determinado a mejorar, a esforzarte, a ser disciplinado, tarde o temprano llegará la oportunidad que buscas y debes de...

El Economista »

