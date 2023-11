Tobey Maguire y Hugh Jackman serían los protagonistas de Avengers: Secret Wars

El torrente de rumores no se detiene ahí. Se ha cotilleado que actores de la talla de Ian McKellen retomarían sus papeles icónicos, en su caso, el de Magneto, y Jessica Alba podría volver a encarnar a Sue Storm, la Mujer Invisible.

Spidey de Tobey y Wolverine de Hugh Jackman serán los dos protagonistas de Secret Wars. También te puede interesar: Secret Wars: Todo lo que debes saber sobre el cómic que llegará al MCU como adaptación de Avengers

Antes del amanecer del MCU con Iron Man - El Hombre de Hierro - 93%, los personajes de Marvel ya habían sido llevados al cine en múltiples ocasiones. Estas adaptaciones, realizadas por diferentes productoras debido a los derechos de los personajes, eran una apuesta arriesgada. Un claro ejemplo de éxito fue X-Men - 81%, que no solo fue un éxito en taquilla, sino que transformó la forma en que el público consumía historias basadas en cómics.

Spider-Man, por su parte, ha sido una figura icónica en el mundo de los cómics durante décadas. La combinación del director Sam Raimi con Tobey Maguire como el trepamuros resultó ser una fórmula ganadora, y su influencia fue tan grande que Marvel decidió reintegrarlos en películas recientes como Doctor Strange en el Multiverso de la Locura - 88% y Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92%.

El desafío de integrar estos personajes en el vasto MCU no es menor, especialmente considerando que la narrativa ha sido meticulosamente planificada desde sus inicios. Sin embargo, con la reciente adquisición de Fox por parte de Disney, las puertas a un sinfín de posibilidades se han abierto de par en par.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ARISTEGUIONLINE: En Sinaloa: narcocultura sigue presente en Halloween a pesar de la realidadSimulando cadáveres en bolsas negras y otros símbolos violentos, realizan actividades de 'Halloween' en Sinaloa.

Fuente: AristeguiOnline | Leer más ⮕

RECORD_MEXICO: Alexis Vega pendiente del partido del Rebaño a pesar de no ser convocadoEl delantero compartió en sus redes sociales una imagen en la que se encuentra viendo el partido entre Chivas y Querétaro

Fuente: record_mexico | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: Pumas saca empate como visitante 1-1 con León y sigue en puestos director de LiguillaEl equipo universitario obtuvo un punto ante La Fiera a pesar de las diversas ausencias

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

LASILLAROTA: ¿Cuánto gana Memo Ochoa en el Salernitana a pesar de que al equipo le va mejor sin él?El sueldo de Guillermo Ochoa como portero del Salernitana es bueno a pesar de que no siempre es parte del once inicial del equipo italiana

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕

RECORD_MEXICO: Señalan a Neymar por organizar fiesta de dos días a pesar de su lesión: 'Baila como loco'El futbolista sudamericano sufrió una lesión en la rodilla que lo alejará de las canchas varias semanas

Fuente: record_mexico | Leer más ⮕

TUDNMEX: ¡Gol del América! Henry marca el 0-1 a pesar del choque con SánchezEl centro de Richard al área lo punteó el delantero mexicano, ambos jugadores quedaron en el césped.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕