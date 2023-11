¡No se hablaron! Entre García y Talavera casi hacen el autogol¡Serie de rebotes y Camilo evita el gol de Pachuca!¡Otra cerca de Juárez! Aitor con el zurdazo peligroso¡Perdona! Rotondi falla el segundo de Cruz Azul frente a Talavera¡Metal! El poste le niega el empate al Atlas¡TIRO ATAJADO! disparo por Jordy Caicedo.

¡TIRO ATAJADO! disparo por Lucas Di Yorio.Tiro atajado raso al centro del arco. Lucas Di Yorio (Pachuca) zurdazo desde muy cerca. Asistencia de Sergio Barreto.

¡TIRO ATAJADO! disparo por David Terans.Tiro atajado por abajo a la izquierda. David Terans (Pachuca) Disparo con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Lucas Di Yorio.

¡TIRO ATAJADO! disparo por Gonzalo Pelúa.El rebote salió favorable a los Bravos, pero García estaba adelantado y no fue certero.

¡TIRO ATAJADO! disparo por Jordy Caicedo.Tiro atajado Por arriba en el centro del arco. Jordy Caicedo (Atlas) disparo de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Martín Nervo pase largo.

