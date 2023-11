¡TIRO ATAJADO! disparo por David Terans.

¡Serie de rebotes y Camilo evita el gol de Pachuca!¡Otra cerca de Juárez! Aitor con el zurdazo peligroso¡Perdona! Rotondi falla el segundo de Cruz Azul frente a Talavera

TUDNMEX: ¡TIRO ATAJADO! disparo por Daniel Álvarez.Tiro atajado por abajo a la izquierda. Daniel Álvarez (Puebla) Disparo con la derecha desde el centro del área.

TUDNMEX: ¡TIRO ATAJADO! disparo por Guillermo Martínez.Tiro atajado. Guillermo Martínez (Puebla) Disparo con la derecha desde el lado izquierdo dentro del área.

TUDNMEX: ¡TIRO ATAJADO! disparo por Daniel Álvarez.El ‘Fideo’ Álvarez fusiló a Tiago y el contrarremate de Memo Martínez se estrelló en el cuerpo del arquero.

TUDNMEX: ¡TIRO ATAJADO! disparo por Guillermo Martínez.El ‘Fideo’ Álvarez fusiló a Tiago y el contrarremate de Memo Martínez se estrelló en el cuerpo del arquero.

TUDNMEX: ¡TIRO ATAJADO! disparo por Brian García.Tiro atajado Por arriba en el centro del arco. Brian García (Toluca) zurdazo desde fuera del área. Asistencia de Robert Morales.

TUDNMEX: ¡TIRO ATAJADO! disparo por Brian García.Tiro atajado Por arriba en el centro del arco. Brian García (Toluca) zurdazo desde fuera del área. Asistencia de Robert Morales.

