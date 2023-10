Tijuana vs Atlas EN VIVO Jornada 14 Apertura 2023 Liga MX

Los Rojinegros del Atlas, que están buscando acceder a la Liguilla del Apertura 2023, recibirán a los Xolos de Tijuana en el Estadio Jalisco con la encomienda de sacar tres puntos y darle el puntazo al equipo fronterizo que también lucha para permanecer en los puestos por el Play In Atlas recuperó esta semana el encuentro de la fecha 11 en el empate ante los Panzas Verdes de León, dicho resultado le permitió a los rojinegros mantenerse con vida de cara a las...

Los Rojinegros del Atlas, que están buscando acceder a la Liguilla del Apertura 2023, recibirán a los Xolos de Tijuana en el Estadio Jalisco con la encomienda de sacar tres puntos y darle el puntazo al equipo fronterizo que también lucha para permanecer en los puestos por el Play In Atlas recuperó esta semana el encuentro de la fecha 11 en el empate ante los Panzas Verdes de León, dicho resultado le permitió a los rojinegros mantenerse con vida de cara a las últimas fechas del Apertura 2023. El equipo fronterizo es décimo, el último boleto para el Play In, los dirigidos por Miguel Herrera cayeron en su visita al 'Gigante de Acero' a pesar de eso, con tres fechas aún por disputar, podrían asegurar su lugar en el Play In. TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LEÓN RESCATA UN VALIOSO EMPATE FRENTE A ATLAS EN DUELO PENDIENTE

Cobertura Xolos vs Atlas EN VIVO | Jornada 14, Apertura 2023 Liga BBVA MXSigue la cobertura del minuto a minuto en vivo del Xolos vs Atlas del Apertura 2023, en Azteca Deportes. Estadísticas, pronósticos, alineaciones y últimas noticias Leer más ⮕

Club Tijuana vs AtlasClub Tijuana vs Atlas Leer más ⮕

Tijuana vs Atlas EN VIVO. Partido de Xolos HOY ONLINESigue en vivo y online el Tijuana vs Atlas de Liga MX, Apertura 2023, Jornada 14, a partir de las 21:00 horas. Leer más ⮕

¿A qué hora juega Tijuana vs Atlas? Dónde VER partido de la jornada 14 de Liga MX 2023Tijuana vs Atlas. Sigue EN VIVO las del partido de la jornada 14 del Apertura 2023 de la Liga MX por La Afición Leer más ⮕

Santos vs FC Juárez EN VIVO Jornada 14 Apertura 2023 Liga MXSantos y el equipo fronterizo están a la casa de los puestos de liguilla y del Play In Leer más ⮕

Napoli vs Milan Serie A EN VIVO Jornada 10El actual campeón del Calcio recibe al rossonero que quiere mantenerse en los primeros puestos Leer más ⮕