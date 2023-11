Tijuana sueña con Liguilla directa al derrotar a Tigres en casa

,En actividad de la Jornada 15, el cuadro de Xolos, con Miguel Herrera, dejó atrás una racha de dos derrotas para de paso también otorgarle al América el amarrar el liderato del certamen tras vencer a San Luis.

,Tigres llegaba con una goleada sobre Chivas de 0-4 de visitante, pero ni el regreso de André-Pierre Gignac de su suspensión, logró que esa actuación formidable hace unos días se repitiera en el Estadio Caliente.

,Fueron suficientes tres minutos para que Tijuana se llevara los tres puntos a la bolsa. Llegó el 1-0 gracias a Fernando Madrigal al minuto 28 y al 31' fue la anotación de Felipe Blanco para poner contra las cuerdas a los felinos.

,Los regiomontanos no lucieron nunca cómodos en el terreno de juego, si bien tuvieron acciones para inquietar a Pepe Toño Rodríguez, ninguna fue realmente de peligro para lograr descontar el marcador. ,Miguel Herrera venció a su exequipo, aunque varios elementos fueron a abrazarlo antes del juego como muestra del gran aprecio que le tienen a meses de su salida del club.

,Tijuana llega al quinto puesto con 23 puntos y Tigres se queda segundo con 28 unidades. La siguiente fecha Xolos visita al América y los felinos reciben al Atlético de San Luis.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MEDIOTIEMPO: Tigres y Miguel Herrera se reencuentran en Tijuana casi un año después de su despidoEl Piojo enfrentará por primera vez al equipo que dirigió durante año y medio y llamó ‘viejos’.

Fuente: mediotiempo | Leer más ⮕

TELEVISA DEPORTES: Club Tijuana vs TigresClub Tijuana vs Tigres

Fuente: Televisa Deportes | Leer más ⮕

TUDNMEX: Club Tijuana vs TigresClub Tijuana vs Tigres

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕

TUDNMEX: Cruz Azul derrota a Bravos y sueña con la Liguilla del Apertura 2023Otro gran pase de Rodrigo Huescas que dejó solo a Uriel frente a Talavera que clavó el balón entre el portero y el poste.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕

TELEVISA DEPORTES: Cruz Azul derrota a Bravos y sueña con la Liguilla del Apertura 2023Otro gran pase de Rodrigo Huescas que dejó solo a Uriel frente a Talavera que clavó el balón entre el portero y el poste.

Fuente: Televisa Deportes | Leer más ⮕

TUDNMEX: ¡Primer aviso de Xolos! Castañeda quiere el primeroEl jugador de Tijuana manda cañonazo a Nahuel, quien rechaza y manda a tiro de esquina.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕