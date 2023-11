Tigres es exhibido por Miguel Herrera y Xolos entra a puestos de Liguilla

El marcador lo abrió Fernando Madrigal al 28’, luego de un disparo en el área tras agarrar dormido a Diego Reyes en la marca en un centro desde la derecha y con ello puso el 1-0 en el encuentro. Pero el festejo se extendió rápidamente, ya que al 31’ cayó el segundo de la noche, ahora por conducto de Domingo Blanco, quien se escapó desde tres cuartos del campo y definió ante la salida de Nahuel.

