Tigres cae después de 11 años en el Estadio Caliente contra los Xolos

Y es que en el primer tiempo (28' y 30') cuando primero Fernando Madrigal y luego Domingo Blanco, fueron los encargados de anotar los goles que pusieron a los locales por arriba de un equipo regio que tuvo una exhibición no digna de la altura del plantel felino. Incluso, en la primera mitad los de Tijuana tuvieron posibilidad de ampliar el marcador, pero entre la mala puntería y algunas intervenciones de Nahuel Guzmán, no llegó otro gol xoloitxcuintle.

