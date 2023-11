The Last of Us - 97%: La exitosa adaptación del videojuego llega a HBO

The Last of Us - 97%, la emocionante y mejor adaptación de videojuego en su clase, que fue llevada por HBO con el respaldo de que la historia creada por Naughty Dog fue aclamada por la crítica, proporcionó un éxito temprano a principios de 2023 que de inmediato se convirtió en imprescindible.

Co-creada por Neil Druckmann, el cerebro del videojuego, y Craig Mazin , el creador de Chernobyl - 92%, la serie narra las vivencias de un par de supervivientes, ambos de mundos tocados por la tragedia, durante un apocalipsis causado por una extraña enfermedad transmitida por hongos mientras se abren camino a través de un devastado paisaje plagado de infectados y humanos que pueden ser igualmente aterradores pero que hasta ese momento han estado libres de contagio. Joel (Pedro Pascal) tiene la tarea de guiar a Ellie (Bella Ramsey), una niña de 14 años aparentemente inmune al virus, hacia un grupo de sobrevivientes que cree que su inmunidad es clave para salvar lo que queda de la población, pero las cosas no salen como se había planead





