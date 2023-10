The Killer: Michael Fassbender comparte consejos para ser un buen asesino en nuevo tráiler oficial

¿Por qué el público no se cansa de las historias de asesinos? Posiblemente porque ese tipo de mente criminal tiene muchos matices que van desde la violencia ciega hasta la planeación más precisa para evitar consecuencias, y en todo esto la moral queda fuera rápidamente.

Figuras como Hannibal o Dexter siguen gustando a los espectadores por ese toque de organización con el que existen día a día. Ahora llega The Killer, una película que presentará a un nuevo asesino bajo esta misma línea y que podría convertirse en un personaje muy apreciado por los espectadores y los fans del género.

A diferencia de otros asesinos, el protagonista no encuentra una satisfacción particular al cometer estos crímenes, pues el gusto llega con saber que la tarea se cumplió y no con el homicidio mismo. Para mantenerse calmado en todo momento, el protagonista recuerda respirar y se repite sus propias reglas de oro para tener éxito en su misión. headtopics.com

The Killer llegará al catálogo de Netflix el próximo 10 de noviembre, pero en Estados Unidos sí tendrá una corrida comercial desde este 27 de octubre de manera limitada.

No te vayas sin leer: David Fincher revela las similitudes entre The last of Us y su cancelada secuela de Guerra Mundial Z

Leer más:

TomatazosCom »

Netflix lanza primer tráiler de 'El asesino' con Michael Fassbender y Tilda SwintonPeriodista y fotógrafo mexicano. Mi padre me enseñó a apreciar el cine de autor y clásicos de Hollywood, y mi madre me introdujo al mundo del terror, la ciencia ficción y la Época de Oro del cine mexicano. Leer más ⮕

Antes de 'El asesino' de Netflix, ¿dónde estuvo Michael Fassbender durante 6 años?Desde 'El arca rusa' de Aleksander Sokurov hasta 'Museo' de Alonso Ruizpalacios, me encantan las películas que se desarrollan al interior de los museos. Como historiador del arte, me interesa explorar los vínculos que existen entre la pintura y el cine como medios de expresión visual. Leer más ⮕

Santi Giménez: Lazio, la 'víctima' favorita del 'Killer' mexicanoJunto al Ajax, el cuadro italiano es su 'presa' que más disfruta vacunar Leer más ⮕

Investigan en EU agresiones múltiples realizadas por 'Michael Myers'Al momento, la búsqueda por el 'Michael Myers' de Omaha sigue activa y las autoridades instan a la ciudadanía a reportar cualquier caso o comportamiento sospechoso que pueda estar relacionado a estos tres incidentes. Leer más ⮕

Santi Giménez debutó con golazo en Champions League frente a la LazioEl 'Killer' hizo una increíble jugada para dejar a su rival en el camino y definir como genio Leer más ⮕

Santiago Giménez debuta con gol en la Champions LeagueEl mexicano tuo su revancha y de media vuelta puso el primero ante la Lazio para debutar como killer en Champions. Leer más ⮕