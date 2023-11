The Day Before se niega a morir y ya tiene fecha de acceso anticipado

De acuerdo con un reporte de Wccftech, The Day Before tendrá lugar en una ciudad ficticia inspirada en la Costa Este de Estados Unidos, New Fortune City y todo iniciará después de un apocalipsis zombie. Los jugadores tendrán que crear a sus personajes e iniciarán la aventura como sobrevivientes rescatados por la colonia de Woodberry.

A partir de ese momento, y siguiendo algunas partes narrativas, los jugadores tendrán que explorar fuera de las áreas protegidas y obtener loot para intercambiarlo por la moneda virtual del juego, las Woodberry Coins, que servirán para comprar armamento, comida, medicinas, mochilas más grandes que permitan llevar más objetos y otras mejoras dentro de una propuesta de supervivencia en la que será esencial estar al tanto de los indicadores del estado que guarda...

