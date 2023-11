The Boys lanza una crítica al multiverso y las franquicias de superhéroes

The Boys - 85% se ha establecido como una oscura parodia y crítica mordaz de las franquicias de superhéroes, en particular las gigantes del género, Marvel y DC. A través de su narrativa y caracterización, la serie no solo deconstruye el arquetipo del superhéroe sino que también lanza un incisivo comentario sobre la comercialización y la corrupción detrás de las escenas de estos imperios del entretenimiento

. Apenas hoy se estrenó el último capítulo de la primera temporada de Gen V - 83%, el spin-off de The Boys, y el showrunner ha lanzado una nueva pedrada hacia las grandes franquicias de superhéroes y su obsesión con el multiverso y las diferentes líneas de tiempo. También te puede interesar: Creador de The Boys critica a Joss Whedon y su sentido del humor El multiverso en los cómics de Marvel y DC es un concepto que permite la existencia de múltiples versiones de la realidad, donde los personajes pueden existir en diferentes variantes y las historias pueden tomar rumbos alternativos sin alterar la continuidad principal. En el cine, el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) integró oficialmente el multiverso en la fase cuatro, con películas como Doctor Strange en el Multiverso de la Locura - 88% y la serie Loki - 74

:

