The Beatles estrenan documental previo a lanzar su última canción 'Now and Then'

El contrato daba al mánager la última palabra en"todos los asuntos relativos a la vestimenta, maquillaje y aspecto del grupo".

"Cuando perdimos a John supimos que realmente había terminado.

En los 12 minutos que explican a sus seguidores sobre el proceso creativo, los Beatles muestran fragmentos de la canción. Aseguran que esta canción se trabajó durante la grabación de la miniserie de televisión Get Back, la cual se encuentra en la plataforma de"Ha sido capaz de separar los instrumentos y las voces" enfatiza McCartney sobre la última canción a más de 50 años de la separación de The Beatles.

"Now and then" se estrenará oficialmente el 2 de noviembre a nivel mundial. En las últimas semanas la plataforma de música¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LARAZON_MX: Así suena 'Now And Then', la última canción de The Beatles ¿Cómo la hicieron?En un emotivo video compartido a través de cuenta de Youtube, la agrupación comparte su último tema musical; conoce de la historia de cómo fue posible

Fuente: LaRazon_mx | Leer más ⮕

HIPERTEXTUAL: Mira el nuevo corto de los Beatles, con la historia detrás de su nueva canción ‘Now and Them’Es la previa del lanzamiento de la nueva canción de los Beatles. Contiene imágenes exclusivas de Paul, Ringo, George y Sean Ono Lennons.

Fuente: Hipertextual | Leer más ⮕

ARISTEGUIONLINE: McCartney y Starr revelan cómo limpiaron la voz de Lennon en la última canción de Los Beatles'Now and then' es probablemente la última canción de Los Beatles, admitió Paul McCartney, quien impulsó la iniciativa de rescatar la canción y publicarla.

Fuente: AristeguiOnline | Leer más ⮕

HARPERSBAZAARMX: Fendi colaboró con Stefano Pilati para crear la colección invierno 2023 'Friends Of Fendi'Fendi lanza la colección 'Friends Of Fendi' con Stefano Pilati para invierno 2023.

Fuente: HarpersBazaarmx | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: Bad Bunny aterroriza el Halloween con el disfraz de "Nosferatu" y de paso lanza su nueva canción "Baticano"El puertoriqueño lanza su segundo videoclip de su álbum Nadie sabe lo que va a pasar

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

MILENIO: Google Maps lanza funciones para orientarse en tiempo real con Lens; así funcionaTe contamos lo que debes saber sobre la llegada de funciones de Google Maps con Lens.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕