Texas Rangers se llevan la Serie Mundial tras imponerse a los Arizona Diamondbacks

con tres jonrones, todos en momentos 'clutch', rompió el perfecto en la séptima, Evan Carter lo puso en tercera y Mitch Garver lo remolcó al plato para anotar la onceava carrera de la postemporada., quien llevó el encuentro hasta el final, sin necesidad de José Leclerc, que quedó con tres salvamentos en Serie Mundial y 12 en postemporada. Mientras que el bullpen de Arizona, con el candado (llegaron tarde, pero llegaron.

TUDNMEX: Texas Rangers gana a D-Backs y está a un triunfo de ganar la Serie MundialLos texanos derrotaron a Dbacks para retomar la ventaja 2-1 en la Serie Mundial gracias al gran partido de su bombardero.

TUDNMEX: Los Texas Rangers se coronan campeones de la Serie Mundial 2023Los Texas Rangers ganan la Serie Mundial 2023 tras un emocionante enfrentamiento contra los Diamondbacks de Arizona. La victoria en el quinto: ¡Una hazaña histórica para el equipo que se lleva su primer título!

TUDNMEX: Texas Rangers es campeón de la Serie Mundial por primera vezEn el quinto juego, el cuadro de Texas venció 5-0 a Arizona Diamondbacks en gran duelo de pitcheo.

MEDIOTIEMPO: Los Texas Rangers ganan la primera Serie Mundial de su historiaLa novena texana ganó el Juego 4 en el Chase Field y se aseguró su primer 'Clásico de Otoño'.

MILENIO: Texas Rangers ganan su primera Serie Mundial y son campeones de Grandes LigasTexas Rangers logró este miércoles su primera Serie Mundial de Grandes Ligas tras vencer a Arizona Diamondbacks en el juego 5 de la edición 2023

TUDNMEX: Serie Mundial 2023: Rangers retoman ventaja en la serie ante DbacksLos texanos derrotaron a Dbacks para retomar la ventaja 2-1 en la Serie Mundial gracias al gran partido de su bombardero.

