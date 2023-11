Texas Rangers es campeón de la Serie Mundial por primera vez

,En lo que fue gran duelo de pitcheo entre Zac Gallen (Arizona) ante Nathan Eovaldi (Texas) al mantener el 0 hasta la séptima entrada, Corey Seager provocó que se rompiera la parcialidad y se desmoronó todo trabajo de Diamonbacks.

,Gallen trabajó 6 entradas y un tercio con 6 ponches, una base por bolas y un hit, del propio Seager que acabó son el sin hit ni carrera que llevaba el lanzador de Diamonbacks. ,En la séptima entrada hubo corredores en tercera y segunda base para Rangers y llegó Corey con un batazo por el centro para que entrada la carrera ganadora para Texas.

,Eovaldi tuvo seis entradas completas con 5 ponches, 5 bases por bola y cuatro hits permitidos, pero conservó el cero en la pizarra para su equipo, que de igual forma el bullpen lo consiguió mantener. ,El mexicano Alek Thomas tuvo un error en la novena alta que permitió la segunda carrera en contra. Texas Rangers gana su primer Commissioner’s Trophy en 62 años de historia y después de perder en dos ocasiones anteriores en 2010 y 2011.

