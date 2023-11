Tenis New Balance con calcetas a la vista: la apuesta de estilo más cool de la temporada

Una combinación tan practica y con mucho estilo merece un espacio en tu guardarropa. Hablamos de los tenis New Balance con calcetas a la vista, una propuesta que pasó de ser el uniforme de ejercicio de las mujeres de los 80 para convertirse en la apuesta de estilo más cool de la temporada.

Seguramente has visto a las hermanas Hadid, Kendall Jenner y, sobre todo, al street style llevar ambas piezas como nunca antes visto, demostrando que por nada del mundo debes de subestimar el poder de un accesorio de invierno. Las mallas acanaladas, calentadores e incluso medias transparentes serán el mejor amigo de los tenis en tendencia de Otoño-Invierno 2023, pues nacieron para estar juntos. Puede que no sea para todos los gustos, pero no podemos negar que añaden un toque moderno en cualquier look, desde atuendos para realizar actividades atléticas hasta en estilismos elegantes para un compromiso especia





