Tener relaciones de amistad sanas, esencial para disfrutar de una buena salud mental

¿Qué hago con esa amiga que me dice que me quiere, pero no deja de aprovechase de mí? Si no tengo un grupo de amigos de toda la vida, ¿es que he hecho algo mal? ¿Debo volver a escribir a ese amigo que me dejó de hablar sin más? ¿Cómo puedo conectar mejor con las personas de mi alrededor que me gustan? ¿Existe algún truco para conocer gente? Todas esas preguntas encuentran respuesta en(@aliciagonzalezpsicologia) con Montena, un libro en el...

No siempre y no de la misma manera. No podemos pretender poder cuidar ni querer que nos cuiden siempre igual en una vida que cambia constantemente. Quizá si tengo niños pequeños y un trabajo de muchas horas, los días me pasan rápido, las semanas vuelan y no puedo cuidar mis relaciones de amistad cada día. A veces yo envío un"te pienso" a una amiga, y no le pregunto cómo está porque no voy a poder detenerme a escuchar su respuesta.

La amistad es un tipo de vinculación que no tiene un motivo más allá que la genuina compañía en la vida Muchas personas a menudo tienen lo que se conoce como culpa patológica, que se caracteriza, sobre todo, por pensamientos obsesivos sobre lo que deberías haber hecho, sobre cómo podrías haber hecho mejor las cosas,, preocupación constante por haber ofendido o causado algún tipo de malestar a los demás... Preocupación constante por haber molestado a otros... headtopics.com

¿Por qué piensa que hay personas que tienen amigos, como dice el dicho, hasta en el infierno, mientras que otras personas apenas los cuentan con los dedos de la mano?

