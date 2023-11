Temporada de zapatos de fiesta: diseños para lucir elegante en las celebraciones

Es oficial, esta es la temporada de los zapatos de fiesta. Época donde las infinitas invitaciones arriban a nuestro buzón. Y más allá de elegir el vestido correcto, es esencial pensar con qué adornaremos los pies. No todos los diseños en calzado resultan adecuados para esas celebraciones de gala, donde seguir los códigos de vestuario sí importa.

Los zapatos de fiesta encontrados en los archivos de moda de Otoño-Invierno 2023, dejaron claro que los acabados metalizados dominarán en el tiempo de festividades. Pero no hay porque temer, aquellos charolados y los clásicos stilettos negros también darán señas sofisticadas. El hecho de hacer énfasis en el calzado es simple, estos son el secreto de un look elegante. Imagina esta escena: vestido satinado (algo un poco básico), pero todo cambia cuando se le agregan unas sandalias de tiras y cartera de lentejuelas. El vestido importa, pero los zapatos dan vida. No des paso más sin antes conocer esos diseños que te acompañarán en la temporada de fiestas, solo convéncete de que el título de mejor vestida te será cedid





