Temperaturas en Nuevo León por debajo de los 20 grados durante el jueves

Evitar utilizar doble media o calcetín porque se bloquea la circulación. En su lugar, es mejor utilizar calcetines de lana.Protegerse el rostro, la cabeza, manos y orejas.Tomar líquidos calientes para mantener la temperatura corporal.Comer frutas y verduras ricas en vitamina C, tales como la naranja, el limón, la guayaba, fresas, ciruelas, pimientos y brócoli, entre otras.Beber mucha agua, preferiblemente al tiempo.

