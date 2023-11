Tecate Pa’l Norte 2024 revela su cartel oficial y anuncio sorprende a fanáticos

En ese sentido, y de acuerdo a un estudio de Polistar, durante el 2020 registró 22 mil 400 millones de dólares y se espera que supere los 26 mil millones de dólares en el 2024. La sorpresa comenzó cuando los organizadores del festival dieron a conocer que los próximos 29, 30 y 31 de marzo de 2024 el parque Fundidora recibirá a miles de asistentes para el espectáculo que desde hace más de una década se realiza en Monterrey.

Se pudo conocer que desde el pasado 27 de octubre se llevó a cabo la venta de los primeros boletos y un día después comenzó la venta general. Asimismo, los abonos del Tecate Pa’l Norte 2024 se agotaron en cuestión de horas.

Estos costos corresponden a la fase de preventa y no se ha revelado cuáles serán los montos de las fases 1, 2, 3 y final.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EL_UNIVERSAL_MX: Kendrick Lamar, Madonna y Belanova y más en el 'Tecate pa´l norte 2024'El cartel de la edición de este año ya está disponible

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

MEDIOTIEMPO: Tecate Pa'l Norte 2024: Artistas confirmados y cuándo seráEl lineup del Tecate Pa'l Norte 2024 fue revelado, ¡Entérate que artistas nacionales e internacionales se presentarán en el Parque Fundidora en Monterrey!

Fuente: mediotiempo | Leer más ⮕

FORO_TV: Pal Norte 2024: Peso Pluma, Fuerza Regida, Maná y Kendrick Lamar Darán Vida a FestivalNoticias de México y el mundo

Fuente: Foro_TV | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: Pal’ Norte 2024: costos de boletos, fechas y artistas que lideran el cartel oficialEl evento que se realiza en Monterrey, Nuevo León es de los más esperados años con año por el público

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

LARAZON_MX: ¿Cuáles son los precios de los boletos del festival Pa'l Norte 2024 en Ticketmaster?Esto es todo lo que tienes que saber de la venta de boletos para el festival Pa'l Norte 2024; los fans tendrán que comprar sus entradas en Ticketmaster

Fuente: LaRazon_mx | Leer más ⮕

ARISTEGUIONLINE: Ya está aquí el cartel oficial del Tecate Pa'l Norte 2024: Kendrick Lamar, Keane, Blink-182 y másPeso Pluma, Imagine Dragons, Placebo, Louis Tomlison, Thirty Seconds To Mars, Maná y Fuerza Regida serán otros de los artistas que encabezarán el festival regio.

Fuente: AristeguiOnline | Leer más ⮕