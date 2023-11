¿Te quedaste sin datos? Así puedes conectarte a la red GRATUITA de la CFE

Una vez ubicado en la zona cercana al punto de internet gratuito, deberás activar el WiFi de tu teléfono celular o cualquier otros dispositivo, podrás ver que se encuentra la red “CFE Internet”. Acepta los términos y condiciones para dar click en “entrar”. ¡Listo para navegar de manera ilimitada!” en todas las cabeceras municipales del país. Esto se logrará mediante el aprovechamiento de la infraestructura de fibra óptica, que no solo transportará energía eléctrica, sino también internet.

