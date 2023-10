Sylvia Pasquel reaparece tras permanecer incomunicada por el huracán Otis; esto reveló

Sylvia Pasquel, famosa actriz mexicana, reapareció en sus redes sociales, luego de que se reportara que estaba incomunicada tras el paso del huracán Otis en Acapulco.A través de sus redes sociales, la actriz compartió un comunicado en donde explicó que ha estado incomunicada porque su celular se quedó sin batería tras el desastre natural ocurrido en Acapulco y explicó que su casa quedó muy afectada tras el desastre natural.

​ 'A todos les quiero informar que me encuentro bien, triste por ver a mi amado puerto destruido, mi casa quedó muy afectada, no tengo señal ni batería, por eso estoy 'desaparecida' y salir del puerto es imposible. Por este medio quiero desmentir todo lo que se está diciendo de mí, pronto regresaré a las redes, por ahora no tengo ánimos de nada. ¡me encuentro bien!'.

