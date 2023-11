Suministro de electricidad en Guerrero, casi al 100%: CFE

La empresa estatal comentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en su conferencia matutina que el servicio eléctrico está casi totalmente restablecido, pero como en cualquier sistema eléctrico puede haber zonas donde no hay todavía luz.

“El servicio está restablecido y la red eléctrica está levantada, se hizo en 7 días con el compromiso y trabajo de miles de trabajadores”, dijo Luis Bravo, coordinador de comunicación corporativa de la CFE.

“Si hay uno, dos o pocos lugares sin luz, responde al funcionamiento normal de todo sistema eléctrico y a que algunos lugares no están en condiciones de conectarse a la red por el daño en sus edificaciones”, anotó.

“El reconocimiento al trabajo de CFE ahí está en voz del presidente y no hay dato que desmienta eso”, concluyó.Cerca de 26 mil negocios sin asegurarse en Acapulco: ConcanacoLos ingresos netos totales de la compañía rondaron 3 mil 800 millones de dólares en el periodo, un aumento de 39.8 por ciento, comparado con el lapso julio-septiembre de 2022.

