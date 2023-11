Suman tres las muertes por Tormenta Tropical ‘Pilar’ en El Salvador

La tercera víctima es un hombre de 31 años que “se encontraba trabajando en el embalse 15 de septiembre” y fue “sorprendido por una repunta”, señaló en una rueda de prensa el director de la Dirección General de Protección Civil, Luis Amaya.

Indicó que el incidente se registró en la localidad de Nueva Granada, en el departamento de Usulután a 110 kilómetros de la capital San Salvador. TE PUEDE INTERESAR: En alerta máxima por ‘Pilar’; la tormenta lleva ya 2 muertos en El Salvador. Advierten a Chiapas

Amaya apuntó que la muerte del hombre se suma a la de 2 personas más, un hombre de 24 años y una mujer de 57 años, quienes fueron arrastrados por corrientes de agua. El director de Protección Civil detalló que las precipitaciones también han dejado 39 deslizamientos, 4 muros colapsados, 112 árboles caídos, 27 viviendas dañadas y 2 desbordamientos de río en los departamentos centrales de Cabañas y La Paz.

Por su parte, Josué García, director de Albergues, indicó que 18 albergues se encuentran activos – de los 110 a disposición – en diferentes zonas del país. En estos lugares hay albergadas más de 550 personas, de las que 172 son menores de edad, apuntó.El funcionario reiteró que “las personas han sido trasladadas a estos albergues como una medida de prevención”.

La Tormenta Tropical ‘Pilar’, que ha generado lluvias tipo temporal en El Salvador, “comienza a alejarse” de las costas del país centroamericano, pero las precipitaciones continuarán en lo que resta de la semana, dijo el titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Fernando López.

