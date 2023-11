Suman siete fiestas clandestinas sancionadas en Irapuato: multas superan los 10 mil pesos

IrapuatoAdolescentes de Irapuato buscan diversión riesgosa en fiestas clandestinas con acceso a alcohol y vapeadores“Sólo la semana pasada fueron aproximadamente casi 200 permisos para fiestas que tuvieron el permiso establecido en el área de fiscalización porque hay gente muy responsable tengo que hacer énfasis en sus bardas, salones y las fiestas que realizan, pero realizamos 7 actas de hechos de eventos que no tenían permisos”, informó Julio César...

