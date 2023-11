Spotify gobierna a nivel mundial y este es el álbum más reproducido

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EL_UNIVERSAL_MX: Ed Sheeran se corona como el rey del streaming, estos son sus récord en Spotify y YouTubeEl cantante es el único que repite posición en las dos plataforma digitales más importantes

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Lleva tus cenas a otro nivel con la nueva colección de Día de Muertos de ÁnforaA través de metáforas y símbolos, los diseñadores de esta colección expresan los muchos sentidos de la muerte

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

MILENIO: Alumnos de nivel básico y de la UAEMéx tendrán 'megapuente', aquí los detallesLa UAEMéx y alumnos del nivel básico en el Estado de México tendrá un 'megapuente' por el día de muertos

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

EL ECONOMISTA: Producción de crudo de Pemex toca a septiembre su menor nivel desde 1979En la última década el crudo pesado ha ganado terreno en la mezcla productiva de la empresa; en el último año la extracción de aceite súper ligero se desplomó 40 por ciento.

Fuente: El Economista | Leer más ⮕

LARAZON_MX: Altar de Día de Muertos: cada nivel tiene un significado, ¡conócelos!En 2008 la UNESCO declaró esta festividad como patrimonio cultural inmaterial

Fuente: LaRazon_mx | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: El español es la segunda lengua materna a nivel mundial500 millones de personas son hablantes nativos

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕