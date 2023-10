'Spider-Man Across the Spider-Verse' llega a streaming; ¿cuándo y a qué plataforma?

La película Spider-Man: Across the Spider-Verse (Spider-Man: A través del Spider-Verso) se convirtió en una de las favoritas de los fans, además de cuna de muchos memes y la referencia de los 'eventos canónicos' en redes sociales.Ahora, tras ser un éxito en taquillas, la película animada llega a streaming como parte de una plataforma como parte de su biblioteca de suscripción.

¿Cuándo sale la película de Spider-Man: Across the Spider-Verse en HBO Max?La película Spider-Man: Across the Spider-Verse llega el próximo viernes, 3 de noviembre, a la plataforma de HBO Max para Latinoamérica, dieron a conocer mediante las redes sociales de la plataforma.

