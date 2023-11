Sony compra iSIZE, empresa de machine learning y AI aplicada a video

En medio de todos los problemas que está pasando PlayStation, Sony decidió sacar de nuevo la cartera y comprar otro estudio. Sin embargo, los fans de la marca no están muy entusiasmados que digamos, pues no es la gran compra que muchos esperaban. Por medio de un comunicado, Sony Interactive Entertainment anunció la compra de iSIZE, compañía con sede en Reino Unido.

No te culpamos si nunca has escuchado su nombre, pues se trata de una empresa enfocada en el machine learning y la inteligencia artificial aplicada a video. De acuerdo con los detalles, la tecnología de iSIZE ayudará a Sony a mejorar la calidad de sus productos multimedia y de entretenimiento. La compañía japonesa usará el machine learning en el procesamiento de video para mejorar sus servicios de streaming, En el comunicado no se especificó las posibles aplicaciones en el terreno de los videojuegos, así que no está claro cómo la compra podría beneficiar a PlayStation. Entérate: PlayStation Plus recibió un nuevo y atractivo beneficio que le gustará a tu cartera Video relacionado: Adiós, Jim Ryan La nueva compra de Sony decepcionó a jugadores La adquisición de iSIZE por parte de Sony no pasó desapercibida por los jugadores. Algunos celebraron que la compañía japonesa invierta en tecnología para mejorar sus productos y servicios, pero la realidad es que la compra decepcionó a mucho

:

LEVELUPCOM: Sony compra otro estudio, pero fans de PlayStation están decepcionadosLa adquisición de la compañía japonesa generó poca emoción en los jugadores

Fuente: LevelUPcom | Leer más »

MİLENİO: 'El planeta de los simios: nuevo reino' revela tráiler oficial; fecha de estreno y dónde verTe contamos lo que debes saber sobre la nueva película, El planeta de los simios: nuevo reino

Fuente: Milenio | Leer más »

MİLENİO: EU y Reino Unido piden contener posibles riesgos que traería consigo la IARishi Sunak, primer ministro de Reino Unido, y Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, piden contener riesgos de la Inteligencia Artificial (IA).

Fuente: Milenio | Leer más »

TOMATAZOSCOM: Godzilla Minus One: nuevo tráiler oficial presenta el reino de destrucción del kaijuLa cinta se aleja del concepto de la saga en Hollywood y regresa a las raíces del monstruo legendario

Fuente: TomatazosCom | Leer más »

SENSACİNE MÉXİCO: 'El Reino del Planeta de los Simios': Una de las mejores sagas de ciencia ficción regresa con actriz de 'The Witcher'Creo que la belleza y el horror son parte del todo, que las emociones nos muestran el camino a casa y que es en el séptimo arte donde estas realidades convergen.

Fuente: SensaCine México | Leer más »

HERALDODEMEXİCO: Robbie Williams es criticado por su físico, aseguran se ve muy delgado: "tengo dismorfia corporal y baja autoestima"Para el cantante nacido en Reino Unido no ha sido sencillo lidiar con la fama y el éxito

Fuente: heraldodemexico | Leer más »