Son lugares de tortura y no resuelven crisis, asegura; SSPC reporta que 90% de secuestros son contra migrantes

El presidente del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Migración (INM), Mauro Pérez, aseguró que las estancias provisionales que fueron cerradas desde mayo deben permanecer así, debido a que sólo abrirían para nuevamente ser cárceles migratorias en las que se tortura a los extranjeros indocumentados.

En entrevista con La Razón, consideró que, aunque se abran, no ayudarán en mucho a abatir la crisis humanitaria que se vive en el país, debido a que hay récords históricos de migración, que se cuentan por miles de llegadas de personas de casi todas las regiones del mundo. “Nosotros optamos por el cierre total de las estancias migratorias pues, en primer lugar, eso no va a aminorar la carga de refugio que requiere el país. Además, esos sitios son sólo cárceles para las personas que no tienen posibilidad de regularizarse”, dij

: