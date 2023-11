'Solo Leveling': El anime de Crunchyroll presenta banda sonora con Hiroyuki Sawano y la banda de K-pop TXT

Junto al esperado anuncio de su estreno, el cual fue compartido a través de un nuevo tráiler en redes sociales, también se reveló que la canción principal delEsta no sería la primera ocasión en el que el quinteto de Corea del Sur participa en una banda sonora de conocidas producciones japonesas. En 2020, fueron los encargados de cantar la canción"Everlasting Shine" la cual fue incluida en uno de los.

Producido por A-1 Pictures y bajo la dirección de Shunsuke Nakashige, este anime sigue la historia de Jin-woo Sung, un cazador de rango E, quien se aventura en peligrosas incursiones donde hace todo lo posible por no morir.

Desafortunadamente, entre las facturas del hospital de su madre, la matrícula de su hermana, no tiene más remedio que seguir arriesgando su vida. Entonces, cuando surge una oportunidad para obtener un pago mayor, la aprovecha, pero todo se complica cuando termina en un grupo de personas que son de lejos todo lo que esperaba.

Cabe mencionar que además de la esperada versión en anime, el director creativo y director ejecutivo respectivo de D&C Webtoon Biz, Heaeun Kwak y Wangho Lee, confirmaron que ya se está trabajando en un¡El anime más importante de los 2000 regresará después de 10 años!Todos los mejores próximos estrenos

