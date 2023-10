sorprendió a toda la industria de la farándula al confirmar que le dio el"sí" al empresario, Pablo Bernot, en una romántica propuesta de matrimonio. Las imágenes se volvieron virales en los distintos espacios de la farándula.

En las imágenes vemos a la futura esposa y al empresario disfrutar de una hermosa velada. Los jóvenes estuvieron acompañados de sus familiares más cercanos, pero la que se robó todas las miradas fue Angélica Rivera, la famosa actriz que protagonizó"Destilando amor".

"Todavía no hay fecha, no hay nada, no sé nada todavía. Vamos paso a paso (en formar una familia)", detalló.. Confesó que no la pudo acompañar a la celebración por temas laborales y no por el rumor que surgió en redes sociales. es una joven actriz de 26 años de edad. La también modelo es hija de la actriz Angélica Rivera"La Gaviota" y del productor"El Güero" Castro. headtopics.com

