Sobrecargo de Aeroméxico graba bajo la falda a una pasajera y es suspendido (video)

Garmendia cuenta en su perfil de X, que consiguió las imágenes de otra pasajera que se percató de la situación al embarcar en un vuelo que iba de Ciudad de México a Cancún. La testigo le explicó por privado a la periodista que el sobrecargo repitió varias veces la acción de grabar a pasajeras que en ese momento abordaban el avión.

