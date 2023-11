SNTE anuncia megapuente en Veracruz por frente frío 8; conoce qué días NO habrá clases

com/RIPbBSqJs8— SNTE SECCIÓN 32 (@snteseccion32) October 31, 2023 En algunas zonas las clases se suspendieron desde el martes, esto debido a las rachas violentas de norte que provocó el frente frío ocho y que dejaron daños materiales y personas lesionadas por desplomes de postes de luz, estructuras de gasolineras y centros comerciales.Por su parte, la sección sindical número 56, también dio a conocer esta decisión en un comunicado, publicado vía X.

