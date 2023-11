Sky brinda apoyo solidario a sus clientes afectados por el huracán ‘Otis’ en Guerrero

Conscientes de la difícil situación que viven los habitantes de Acapulco y otras zonas de Guerrero, severamente afectadas por el paso de"Otis", Sky México anunció que ha tomado la decisión de extender una mano a sus clientes. La compañía anunció que

mantendrá abierta hasta el 31 de diciembre de este año la señal de sus servicios de televisión y telefonía móvilSEGUIR LEYENDO: Apoyo a suscriptores Estos esfuerzos se han implementado con el claro propósito de apoyar a los suscriptores de Sky en este momento de emergencia, brindando un respiro en medio de la adversidad que están enfrentando.El huracán"Otis" ha dejado una huella de destrucción en Guerrero, afectando a miles de familias y dejando a muchas comunidades sin acceso a servicios esenciales. Es en este contexto que las acciones dehan sido destacadas por su respuesta solidaria a la crisis.

Otros operadores han decidido apoyar a sus suscriptores con tarifas más bajas, servicios gratuitos o abriendo su red en espacios públicos.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EL_UNIVERSAL_MX: Huracán 'Otis': Habrá apoyo gubernamental y privado para vivienda, comercio y servicios en GuerreroGobiernos y sector privado acuerdan trabajar coordinadamente para las labores de reconstrucción

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

MILENIO: Secretaría de Seguridad Ciudadana continúa brindando apoyo en Guerrero tras 'Otis'Hoy se realizará el relevo del primer contingente que salió en auxilio de los damnificados.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: INE Edomex reúne 10 toneladas de víveres para afectados por 'Otis' en GuerreroLa junta Local del Estado de México entregara 3 despensas de víveres, artículos de limpieza e higiene de personal por familia.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: En Guerrero, ya son 11 mil 500 elementos desplegados por huracán 'Otis'Elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional dan apoyo en Guerrero

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: 'Otis' costará a Guerrero una caída de 16% en PIB para el cuarto trimestre: CitibanamexLa región costera afectada por el huracán es de 40 por ciento del total del estado, asimismo, Guerrero contribuye con 1.3 por ciento del PIB nacional.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

LASILLAROTA: Huracán Otis: en San José Guatemala, Guerrero, imploran agua, alimento, medicinas...Luisa compartió con LA SILLA ROTA que que el robo a comercios de primera necesidad en Acapulco, así como la incomunicación de la comunidad por la crecida del río, afectaron a la población porque no tienen donde comprar alimentos

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕