Skechers x Jen Stark: todo sobre los tenis inspirados en los patrones de la naturaleza

Tras exitosas alianzas colaborativas, como lo fue con el rapero Snoop Dogg, llega a nuestra región Skechers x Jen Stark, una propuesta que pondrá color a tu mundo y, sin duda, añadirá ese toque de osadía artística a cualquiera de tus looks, sin que la comodidad sea sacrificada, recuerda que estás blindada por el líder absoluto en confort a cada paso.

