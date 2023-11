Sinaloa envía brigada humanitaria del DIF estatal para damnificados de Acapulco

Como parte de este esfuerzo, el DIF nacional llevará productos recibidos en el centro de acopio que incluyen alimentos no perecederos, artículos de aseo personal, agua embotellada, papel higiénico, productos de limpieza, entre otros.

Mañana concluyen los trabajos en carreteras afectadas por el huracán 'Otis': SICTLos puntos donde ya hay paso son la carretera Chilpancingo-Acapulco, Libramiento Norte de Acapulco y la Autopista Chilpancingo-Acapulco.

SICT libera circulación en libramiento norte de Acapulco y rehabilita deslave del tramo Pie de la Cuesta-CoyucLas carreteras libres Chilpancingo-Acapulco, Chilpancingo-Tlapa y las autopistas de cuota Cuernavaca-Acapulco Federal y Libramiento Poniente Acapulco Federal también tienen tránsito libre

SICT libera circulación en Libramiento Norte de Acapulco y rehabilita el deslave del tramo Pie de la Cuesta a CoyucLas carreteras libres Chilpancingo-Acapulco, Chilpancingo-Tlapa y las autopistas de cuota Cuernavaca-Acapulco Federal y Libramiento Poniente Acapulco Federal también tienen tránsito libre

Se escapan cinco menores de Casa Migrante que estaban bajo el resguardo del DIF EstatalFiscal del estado señala que no es la primera vez que menores de edad se les escapan de las casas de resguardo al DIF Estatal

Emiten alerta Amber en Aguascalientes por la desaparición de 5 menores resguardadas en DIFCinco menores fugan de la Casa del Migrante en Aguascalientes.

Javier y Justino, dos refugiados en el DIF en espera de que salga el solDon Javier y don Justino se refugiaron del frío en el espacio del DIF estatal en la colonia Caracol; su esperanza es que para ellos salga el sol

