Siempre puedes contar con un vestido de terciopelo: mínimo esfuerzo con máximo rendimiento y elegancia asegurada.

El vestido de terciopelo sigue apareciendo en nuestros armarios cada otoño, temporada tras temporada, y nunca nos cansamos de él: ¿a qué se debe? Seguramente gran parte del mérito se debe a que este vestido cuenta con la elegancia y profundidad que un tejido como el terciopelo consigue transmitir una vez puesto (incluso a vestidos con cortes básicos) pero sobre todo a la versatilidad e infinitas posibilidades de declinación. Resumiendo, sobre todo en esos días en los que tienes prisa o no tienes cabeza (o ganas) para comprometerte con un look especial, siempre puedes contar con un vestido de terciopelo: mínimo esfuerzo con máximo rendimiento. Tal y como enseña Sarah Jessica Parker con este look en un vestido de terciopelo color amatista de Philosophy di Lorenzo Serafini (de la colección Pre-Fall 2023

:

