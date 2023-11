Comentó además que se tienen en operación dos pipas, una de diésel, una de gasolina aquí en la planta de combustibles. "Estamos proporcionándole a toda la comunidad aeroportuaria vehículos de apoyo y están operando las plantas de emergencia de aeropuertos. Les estamos proporcionando nosotros el combustible de manera gratuita también por parte de ASA Combustibles. Igualmente, para los vehículos de apoyo les estamos proporcionando gasolina.

