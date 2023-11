Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como la Guardia Nacional informan sobre la aplicación del Plan DN-III-E y Plan GN-APara agilizar el apoyo particularmente de gente de la tercera edad, embarazadas, mujeres y niños en condiciones de vulnerabilidad, la SICT dispuso de 150 autobuses y reorientó los puntos de encuentro, ante la mayor demanda de quienes necesitan trasladarse hacia la Ciudad de México.

Los nuevos puntos de salida hacia el Aeropuerto Internacional de Acapulco quedaron formalmente instalados en la terminal de Autobuses Acapulco Papagayo Costa Line, en el cual operarán desde las 8:00 a las 20:00 hrs. y la Terminal de Autobuses de Punta Diamante, que funcionará de las 09:00 a las 19:00 hrs.

En materia de transporte terrestre en este periodo fueron trasladadas 10,497 personas, a bordo de autobuses de Costa Line, Ómnibus de México, Flecha Roja, Valle de Mezquital, Flecha amarilla y Estrella de Oro. Estas unidades viajaron de Acapulco a Chilpancingo, Cuernavaca, Terminal Sur de Taxqueña y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

