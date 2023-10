‘Si te vas, no regresas’: Reviven polémica campaña de Samuel García contra el Bronco por buscar Presidencia en 2018 (video)

Samuel García Sepúlveda rompió su promesa de permanecer como gobernador de Nuevo León los seis años para los que fue electo en 2021. En su momento como opositor criticó a Jaime Rodríguez ‘El Bronco’, por solicitar licencia y competir por la Presidencia de México, ahora, en su segundo año a cargo, el regiomontano anunció que se separará del cargo para contender por la titularidad del Ejecutivo Federal.

TE PUEDE INTERESAR: Samuel García paga 8 mdp por promover su imagen en Coahuila, CDMX y Jalisco a través de Facebook “Solicito se turne mi solicitud con carácter de urgente y se determine lo conducente a la separación solicitada mediante la figura de licencia temporal por 6 meses, los cuales se deberán de computar antes del día de la elección”.

"En el 2024 Samuel no se distrae. Yo lo he dicho en muchos foros de debates que mi compromiso es aquí en Nuevo León", enfatizó.

“Respeto las ambiciones personales del gobernador, pero no pueden estar por encima de las ambiciones del estado”, dijo García en 2018. “Movimiento Ciudadano votó en contra de la licencia. Incumplió su palabra de quedarse en Nuevo León. No cumplió con sus promesas de campaña. No metió a los corruptos a la cárcel y se dispararon los índices de inseguridad, por ejemplo”, escribió en sus redes sociales.

“No estamos en contra de los derechos políticos del ahora gobernador con licencia Jaime Rodríguez, pero sí en que su intención personal se interpuso ante el interés colectivo”, dijo. En esta misma línea, Samuel García planteó a Jaime Rodríguez no regresar al gobierno del estado, pues con sus aspiraciones personales, lo dejó en un segundo plano. headtopics.com

