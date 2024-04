Sheinbaum promete transición a energías renovables en México

La asesora de Sheinbaum afirmó también que la candidata de Morena "irá decididamente hacia una transición de energías renovables".en los primeros años de su gobierno si es elegida en los comicios de junio, dijo su asesora económica en una entrevista para un“La doctora Sheinbaum me ha sido muy clara en que en los primeros años no habrá una reforma fiscal”, afirmó Altagracia Gómez. “Desde luego habrá muchísima responsabilidad fiscal, no se incrementará la deuda”, agregó.

Sheinbaum dijo a mediados de marzo que en su administración las energías renovables serían “un sello” y que su eventual gobierno mantendría “fuertes y sanas” a las empresas estatales del sector energético, la petrolera Pemex y la generadora de electricidad,exportaciones de crudo en abril mientras se prepara para comenzar a procesar petróleo en una nueva refinería en el sudeste del paí

