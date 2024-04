Sheinbaum critica el formato del debate presidencial

Asimismo, Sheinbaum criticó que, no tuvo tiempo para contrastar ideas, dar propuestas o responder alguna alusión, por lo que reiteró no estar de acuerdo con el formatoMarko Cortés advierte que no acompañarán iniciativa de pensiones de MorenaClaudia Sheinbaum Detalló que, el documento que será entregado más adelante va tener un planteamiento sobre lo que ya había sido aprobado por los consejeros electorales con base a lo que sucedió en el...

"Se va ser un planteamiento general sobre el formato del debate, desde lo que supuestamente ya había sido aprobado a la luz de como se desarrolló el primer debate, y las características de las preguntas, las preguntas estoy de acuerdo como lo planteó el presidente de que venían orientadas como si no hubiera pasado nada en el gobierno del presidentey en una de las intervenciones dije:"no estoy de acuerdo con la orientación de la pregunta", indicó...

"Entonces, los representantes de campaña, los representantes ante el INE, y los presidentes de los partidos van a hacer un planteamiento general sobre el debate", adelantó la candidata presidencial. A pregunta expresa de que el INE informó ayer que de un total de 220 mil 410 solicitudes consideradas como válidas para votar en el extranjero, se declaró la improcedencia en 39 mil 724 registros, es decir, el 18 % del listado nominal para el voto en el extranjero, Sheinbaum consideró que el INE no ha facilitado pues ha sido demasiado"tortuoso" este proceso, y descartó que sea problema de los consulados ya que ellos son"facilitadores".

Sheinbaum Debate Presidencial Crítica Propuestas Alusiones

