Sheinbaum anuncia que Morena y aliados donarán un mes de salario en apoyo a damnificados por "Otis" en Acapulco

Para hacer quedar mal a la 4T, la oposición pide no hacer donaciones ante afectaciones de Otis: DelgadoClaudia Sheinbaum , informó que senadores y diputados de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde van a donar un mes de su salario en apoyo a las personas afectadas por el

"Les informó que he platicado con los coordinadores parlamentarios de Morena, del PT y Verde para que senadores y diputados de nuestro movimientoen apoyo a las personas afectadas", informó en un video en redes sociales. headtopics.com

En ese sentido, Claudia , y que están equivocados en sus señalamientos de que el gobierno no está actuando."A quienes dicen que el Gobierno no está actuando y quieren usar la tragedia políticamente, la verdad que están muy equivocados. No solamente no les está funcionando, sino que no les va a funcionar.y pidió seguir ayudando con las donaciones para los afectados por el huracán"Otis".

